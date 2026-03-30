Sénégal: Sénégal - S&P enfonce le clou : Ça se dégrade, encore

L'agence de notation Standard & Poor's a de nouveau dégradé la note souveraine du Sénégal en monnaie locale, la faisant passer de B- à CCC+, catégorie dite « hautement spéculative ». Une décision qui va mécaniquement renchérir le coût des emprunts pour Dakar, à un moment où le pays se trouve dans une situation budgétaire particulièrement délicate et attend toujours un accord salvateur avec le FMI.

Cheikh DIBA, Ministre des Finances et du Budget du Sénégal

Le coup est rude et à ce rythme, le Sénégal aura bien la tête sous l'eau. L'agence de notation Standard & Poor's a de nouveau dégradé la note souveraine du Sénégal en monnaie locale, la faisant passer de B- à CCC+, catégorie dite « hautement spéculative ».

Avant le 27 mars, la note en monnaie locale du Sénégal (B-) était légèrement meilleure que celle en devises étrangères (CCC+), déjà dégradée en novembre 2025. Désormais, les deux sont alignées à CCC+ -- catégorie « hautement spéculative ». Un alignement par le bas qui traduit une détérioration globale du profil de crédit sénégalais, quelle que soit la devise d'emprunt.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour S&P, le budget 2026 sera difficile à tenir. La raison ? Un contexte mondial défavorable (la guerre au Moyen-Orient fait grimper les taux d'intérêt) qui vient s'ajouter à une situation intérieure déjà fragilisée. Les charges de la dette représentent désormais environ un quart des recettes de l'État, et les besoins de financement atteignent 26% du PIB. Des chiffres qui laissent peu de marge de manoeuvre.

Exclu des marchés internationaux, piégé par le marché régional

Le principal problème reste l'accès aux financements. Il serait trop prématuré d'affirmer que le Sénégal ne pourrait bientôt plus lever des ressources locales. Malgré le contexte, le pays a mobilisé 5 700 milliards FCFA en 2025 sur le marché régional. La capacité de levée, bien que sous pression, n'est pas nulle. Par ailleurs, le FCFA et la BCEAO constituent un filet : tant que le Sénégal reste membre de l'UEMOA et que la BCEAO joue son rôle de prêteur en dernier ressort, un arrêt total des levées locales reste peu probable à court terme.

Qui plus est, le pétrole change la donne progressivement : la croissance de 8% en 2025, portée par les hydrocarbures, renforce (même modestement) la crédibilité budgétaire du pays aux yeux des investisseurs régionaux.

Toutefois, à ce rythme, on peut bien subodorer que le marché régional, ultime filet de sécurité du Sénégal depuis sa mise à l'écart des marchés internationaux, risque à son tour de se refermer. Non pas brutalement, mais progressivement (à mesure que les taux exigés par les investisseurs augmentent et que la capacité d'absorption de l'UEMOA atteint ses limites).

Depuis son exclusion des marchés internationaux, le Sénégal en effet, se tourne massivement vers le marché UEMOA où les emprunts sont plus courts et plus coûteux. De plus, ce marché a une capacité d'absorption limitée (et les autres États membres y empruntent également). La concurrence pour les ressources disponibles est donc réelle.

Il s'y ajoute qu'une note CCC+ pousse les investisseurs (même régionaux) à exiger des taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque. À un moment où le service de la dette absorbe déjà un quart des recettes de l'État, chaque point de base supplémentaire aggrave l'équation budgétaire.

La banque centrale, elle-même, a averti que l'impasse avec le FMI pourrait affecter la perception du risque souverain sénégalais au sein de l'Union (avec un effet dissuasif sur les investisseurs régionaux).

Dans ce contexte, la dette publique atteint officiellement 118% du PIB et pourrait grimper jusqu'à 131% en intégrant les entreprises publiques et les arriérés. Standard & Poor's lance un avertissement sans détour : rares sont les pays émergents qui parviennent à réduire leur dette à ce niveau sans forte croissance, ajustement budgétaire majeur, ou défaut de paiement. Un trilemme redoutable.

Le FMI, toujours aux abonnés absents

Les négociations avec le Fonds Monétaire International pour un nouveau programme sont toujours au point mort. Cette impasse prive le Sénégal d'un signal de confiance crucial pour les investisseurs internationaux, et d'un levier essentiel pour desserrer l'étau budgétaire.

Or, sans accord avec le FMI, chaque nouvelle adjudication sur le marché régional sera scrutée à la loupe, chaque taux d'emprunt négocié âprement. Le temps joue contre Dakar.

Le pétrole ne suffit pas

Le Sénégal produit certes du pétrole et du gaz, affichant une croissance de 8% en 2025. Mais pour S&P, ces nouvelles ressources restent insuffisantes pour inverser la trajectoire à court terme. Le pays a bien honoré près de 500 millions de dollars d'échéances début mars, retardant ainsi le défaut immédiat. Mais d'autres créanciers l'attendent au tournant. Une situation qui ne manquera pas d'alimenter les inquiétudes des marchés.

Le pétrole et le gaz constituent une lueur réelle, mais leurs retombées budgétaires restent encore trop limitées pour changer la donne à court terme. Et la croissance de 8%, aussi impressionnante soit-elle, ne suffit pas à elle seule à rassurer des créanciers qui regardent d'abord le service de la dette et la trajectoire du déficit.

Un signal d'alarme difficile à ignorer

Soyons directs. La dégradation de S&P n'est pas une surprise pour qui suit de près la trajectoire budgétaire du Sénégal depuis 2024. Elle est la conséquence logique d'une accumulation de fragilités : impasse avec le FMI, dépendance croissante au marché régional, taux d'intérêt mondiaux en hausse. Ce qui inquiète davantage, c'est la dynamique : chaque dégradation renchérit le coût des emprunts, qui aggrave le déficit, qui appelle une nouvelle dégradation. Un engrenage dont il est difficile de sortir sans choc exogène positif.

La clé reste le FMI. Un accord, même partiel, enverrait un signal puissant aux marchés et rouvrirait des portes aujourd'hui fermées. Sans cela, le Sénégal continuera de naviguer à vue, dans des eaux de plus en plus agitées.

Certes, cette dégradation n'est pas une sentence définitive, mais c'est un signal d'alarme solennel. La balle est désormais dans le camp du gouvernement sénégalais : accélérer les négociations avec le FMI, tenir la trajectoire de consolidation budgétaire, et restaurer la confiance des investisseurs. L'horloge tourne.