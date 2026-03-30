Ile Maurice: Enfants autistes - Chaque différence compte

Le 2 avril, c'est la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À Maurice, environ 330 enfants atteints de troubles du spectre autistique sont inscrits dans les écoles, selon le ministère de l'Éducation. L'autisme n'est pas une maladie, mais une manière différente de percevoir et de comprendre le monde.

Ces enfants ont des rêves et des talents, et méritent d'être compris et accompagnés. Chaque sourire, chaque petit progrès représente une grande victoire, fruit de patience, d'amour et de dévouement du personnel qui les soutient au quotidien.

C'est dans cet esprit que travaille l'association Anou Grandi, une école fondée par Gina Poonoosamy pour sa fille Amsi, atteinte d'autisme. Aujourd'hui âgée de 35 ans, Amsi est un bel exemple de réussite : elle travaille désormais dans la même école en tant que carer, inspirant ainsi d'autres enfants et familles.

Depuis 27 ans, l'école œuvre pour offrir un meilleur avenir à ces enfants. Située à Mon-Loisir, elle accueille 70 élèves présentant différents types de handicaps, encadrés par 33 membres du personnel dévoués.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'établissement est structuré en trois départements :

Élémentaire, pour les plus jeunes, axé sur le développement de la motricité et des bases.

Primaire, où les élèves suivent un programme adapté et sont préparés aux examens nationaux.

Technique, destiné aux élèves plus âgés, avec un accent sur l'autonomie, les compétences de vie et l'employabilité.

En plus des cours, les élèves participent à des activités extrascolaires comme le sport, le karaté, le yoga ou encore la musique, contribuant à leur développement personnel et social.

Selon la directrice, Rekha Soorjun, chaque enfant mérite une chance de briller. C'est exactement ce que reflète cette école : un lieu où l'on croit en chaque enfant, peu importe ses différences.

En cette Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, rappelons-nous qu'il est essentiel de comprendre, respecter et soutenir ces enfants. Chaque enfant est important et mérite sa place dans la société.