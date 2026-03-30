Sénégal: Grève annoncée des transporteurs routiers - Yankhoba Diémé demande aux gouverneurs d'assurer la sécurité des non-grévistes

Dakar — Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a invité les gouverneurs de région à prendre les raisons légales et règlementaires afin de garantir la libre circulation des véhicules de transport routiers ne respectant pas le mot de grève de 72 heures prévue à partir de lundi, à l'appel du secrétaire général du Syndicat des transporteurs routiers du Sénégal.

"Je voudrai rassurer les citoyens et usagers que j'ai pris une circulaire que j'ai envoyée à tous les gouverneurs du Sénégal pour que les mesures soient prises pour garantir une sécurité optimale à tous les transporteurs qui voudraient exercer leur travail", a déclaré le ministre lors d'un déplacement dans le département de Bignona (sud).

Le Syndicat des transporteurs routiers du Sénégal, par la voix de son secrétaire général, Fallou Samb a décidé d'observer une grève de 72 heures pour dénoncer, entre autres, le " non-respect des procédures dans les discussions avec les autorités" de tutelle. Jeudi dernier, le ministre a tenu une réunion avec les acteurs du secteur des transports routiers qui a donné naissance à un comité inclusif chargé de travailler sur les préoccupations des centrales syndicales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les syndicats de transporteurs routiers ont déclinée à cette occasion une plateforme revendicative en 10 points. "Sur les 10 points, nous allons satisfaire immédiatement trois voire quatre, et avons décidé pour le reste de mettre en place un comité inclusif pour y travailler", a ajouté Yankhba Diémé, tout en s'étonnant que certains syndicats veuillent partir en grève.