Sénégal: Renforcement du TER avec sept rames supplémentaires face à la grève annoncée des transporteurs routiers

Dakar — La Société nationale de gestion du patrimoine du Train Express Régional (SENTER) a annoncé la mise en service de sept rames supplémentaires afin d'atténuer les effets de la grève de 72 heures annoncée par le Syndicat des transporteurs routiers du Sénégal à partir de lundi.

Suivant des instructions du département de tutelle, la SENTER informe qu'elle va renforcer exceptionnellement le plan de transport du Train Express Régional (TER) dès ce lundi, en ajoutant sept rames supplémentaires. "Le dispositif passera ainsi de 15 à 22 rames opérationnelles, permettant une séquence de passage d'un TER toutes les 6 minutes aux heurs de pointe", précise la même source