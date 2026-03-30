Sénégal: Kaolack - Lancement des préparatifs de l'édition 2026 du Gamou international de Médina Baye

Kaolack — Le mouvement de la "Jamhiyatu Ansaarud Din", une association des disciples de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye Niass (1900-1975) au Sénégal, a organisé, samedi, une réunion sur la préparation de la prochaine édition du Gamou international de Médina Baye prévue à la fin du mois d'août 2026.

Cette rencontre s'est tenue cinq mois avant les travaux préparatoires du Gamou international de Medina Baye Kaolack (centre), a précisé dans un communiqué parvenu à l'APS, son président, Seydina Alioune Cissé Niang. Il juge "important" de commencer les réunions préparatoires pour une bonne organisation de cet événement international qui regroupe des disciples de Baye Niass et autres musulmans du Sénégal, des pays d'Afrique et d'ailleurs.

Cette année la "Jamhiyatu Ansaarud Din", structure en charge du financement de l'organisation du Gamou et le comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF), en charge de l'organisation matérielle, vont définir, planifier l'événement et indiquer les sollicitations auprès des différents acteurs, à temps, pour éviter tout retard dans l'exécution, précise la même source.

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En termes d'innovation, la "Jamhiyatu Ansaarud Din" prévoit de conduire, avec les partenaires universitaires et autres experts, une étude d'impacts du Mawlid International, l'autre appellation de ce Gamou, sur le plan économique, le flux de pèlerins nationaux et internationaux, entre autres. D'autres innovations de taille marqueront cette édition 2026 où une forte implication de tous les disciples est attendue pour un rayonnement international de cette célébration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL) conclut le texte.