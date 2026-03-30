Ile Maurice: Des Mauriciens formés aux États-Unis célébrés par l'ambassade américaine

L'ambassade des États-Unis à Maurice a réuni, le 26 mars, à la Macarty House, à Floréal, des dizaines de Mauriciens ayant participé à ses programmes d'échange gouvernementaux - séjours académiques, professionnels ou culturels aux États-Unis. L'événement s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l'Indépendance des États-Unis, avec un double objectif : rendre hommage à ceux qui ont bénéficié de ces échanges et rappeler le rôle de ces programmes dans la promotion du leadership, de l'innovation et de la compréhension mutuelle entre Maurice et les États-Unis.

Dans une ambiance conviviale, centrée sur le réseautage, la soirée a permis aux anciens participants de renouer et d'échanger, loin de tout protocole.