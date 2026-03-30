Congo-Kinshasa: Le Groupement de gestion d'assurances offre plus de 400 prestataires de soins au pays

Spécialisé dans les solutions d'assurance santé locales et internationales, le Groupement de gestion d'assurances (GGA) met à la disposition de ses assurés plus de 400 prestataires de santé à travers toute la République démocratique du Congo.

Intervenant sur Radio Okapi, le responsable de la production du GGA, Salem Bayolo, a expliqué que la structure offre des services d'assurance santé et de gestion médicale.

Il a précisé que le GGA accompagne les assureurs et les entreprises à travers des produits de santé adaptés à leurs budgets et à la réalité du système sanitaire congolais.

« Nous avons un réseau étendu de plus de 400 prestataires dans plusieurs domaines : centres hospitaliers, pharmacies, cabinets spécialisés, optique, dentaire et centres d'imagerie. La force du GGA réside dans notre capacité à être présents à travers tout le pays », a déclaré Salem Bayolo.

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Garanties du GGA

Cet assureur privé affirme offrir une maîtrise des coûts de santé et des solutions adaptées aux besoins des entreprises comme des assureurs.

Le GGA met à la disposition de ses bénéficiaires un réseau de prise en charge en temps réel dans toutes les provinces.

« Nous présentons des solutions qui s'adaptent à la réalité du terrain. En cas de problème, vous avez des numéros accessibles en appel local ou international pour répondre à vos besoins », a ajouté Salem Bayolo.

De son côté, la Dr Esther Kivudi, médecin-conseil au sein du GGA, a expliqué que les assurés bénéficient d'une carte d'assurance facilitant leur accès aux soins dans les hôpitaux partenaires.

Elle précise que ces soins peuvent être fournis en ambulatoire ou en hospitalisation, et que la carte a une validité d'un an, permettant à son détenteur de bénéficier d'une prise en charge selon les garanties souscrites.

Les prestataires du réseau GGA sont sélectionnés en fonction de la qualité des soins offerts aux assurés.

Présent dans plusieurs provinces de la RDC, le GGA accompagne aussi bien les particuliers que les entreprises dans la gestion et la protection de leur santé.

Il propose plusieurs formules de couverture, notamment : l'assurance santé, l'assurance voyage, la prévoyance, l'assurance-vie, ainsi que des mécanismes d'autofinancement visant à renforcer la sécurité sociale des assurés.