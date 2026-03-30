Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Le DCMP et l'AS V.Club se neutralisent (1-1) au stade Tata Raphaël

Le derby kinois entre le DCMP et l'AS V.Club s'est soldé par un score de 1 but partout, dimanche 29 mars, au stade Tata Raphaël de Kinshasa.

Cette rencontre comptait pour la 8e journée de la phase aller de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Après une première période sans but, les Immaculés ont ouvert le score grâce à Bingi Bell à la 60e minute.

Mais dans le temps additionnel (90'), Ngombe a permis à V.Club d'arracher le nul.

Dans le même groupe B, le FC Céleste s'est imposé face à l'Étoile du Kivu sur le score de 1-0.

Dans le groupe A, l'AS Malole a dominé AS Tanganyika (3-1) au stade des Jeunes de Katoka ; l'US Tshinkunku s'est inclinée en déplacement face à SM Sanga Balende au stade Kashala Bonzola alors que le FC Lupopo a été accroché par AS Simba sur le score de 1-1 au stade Dominique Diur de Kolwezi.