Afrique: L'Angola réaffirme son engagement en matière d'assistance technique au commerce

Luanda — L'Angola a réaffirmé, ce vendredi 27 à Yaoundé (République du Cameroun), son engagement en matière d'assistance technique relative au commerce et au renforcement des capacités.

Cette position a été exprimée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguéns de Oliveira, lors d'une réunion de la coalition des ministres du Commerce sur le climat, représentant des économies de toutes les régions du monde, réunie à l'occasion de la XIVe Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (MC14).

À l'occasion, le responsable angolais a souligné que les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) doivent être soutenus dans la mise en oeuvre de stratégies commerciales et climatiques favorisant l'adaptation, la résilience et des transitions justes et équitables.

Une note de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, adressée à l'ANGOP, indique que, pour atténuer les effets accélérés du changement climatique, la politique commerciale doit jouer un rôle crucial en soutenant l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, tout en promouvant le développement durable.

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« Depuis le lancement de la coalition, nous nous efforçons de renforcer le rôle du commerce dans les discussions climatiques et de lever les obstacles entre les acteurs du commerce, du climat et de la finance », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur la nécessité d'un engagement ministériel conjoint et d'une participation active aux principaux forums internationaux afin de mieux comprendre comment un commerce ouvert, prévisible et inclusif peut contribuer à la résilience climatique, à la transformation économique et à une croissance durable.

Il a appelé à un engagement et à des efforts accrus au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les liens entre commerce, changement climatique et développement durable.

À cet égard, il a exprimé le soutien de l'Angola aux travaux en cours à l'OMC sur les mesures climatiques liées au commerce, visant à améliorer la transparence, la cohérence et l'interopérabilité de ces mesures, en tenant compte de la dimension développement.

Le gouvernant a également souligné le rôle indispensable du secteur privé, notamment des micro, petites et moyennes entreprises (PME), pour parvenir à des résultats climatiques favorables au développement.