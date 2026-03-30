Sénégal: Ligue 1 - AJEL chute lourdement devant HLM, Pikine vainqueur du derby de la banlieue

Dakar — Le leader de la Ligue 1, AJEL a lourdement chuté (0-3) devant HLM, ce dimanche, en match comptant pour la 21e journée du championnat.

A domicile, HLM a infligé sa troisième défaite aux Rufisquois. Malgré ce revers, AJEL est leader de la Ligue 1 (40 points) à six longueurs du dauphin Teungueth FC (34 pts). En cas de victoire lundi, l'US Gorée devant SONACOS peut revenir à quatre points d'AJEL. Dans le match phare de la 21e journée, l'AS Pikine a battu (3-1) Guédiawaye FC dans le derby de la banlieue. Menés dès la 25e mn, grâce à un joli but de Moustapha Fanne, l'AS Pikine a renversé le match en seconde période.

Bien revenus des vestiaires, les Pikinois ont dominé leur voisin de Guédiawaye. Ibrahima Dieng (65e mn) et Ibrahima Kane (69e mn et 89e mn) ont marqué les buts de l'AS Pikine. Comme au match aller, les Pikinois dominent leurs rivaux et renouent avec la victoire après quatre nuls et une défaite. L'AS Pikine n'avait pas gagné depuis le 25 janvier dernier face au Jaraaf (1-0). De son côté, GFC arrête sa série victorieuse (3 victoires d'affilée), après son match nul face à la Linguère de Saint-Louis.

-Voici les résultats de la 21e journée :

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GFC-Pikine:1-3; DSC-USO:1-1; HLM-AJEL:3-0; TFC-Jaraaf:1-0; Linguere-GF:1-1; Casa-Stade de Mbour: 1-1.

Suite de la 21e journée de la Ligue 1 :

-Lundi :