Sénégal: Bakel - Un joueur de l'ASC Gadiaga succombe à ses blessures après un accident

29 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — Le gardien de but de l'ASC Gadiaga, Fallou Dièye, a perdu la vie, à la suite de l'accident de la voiture transportant les joueurs de son équipe survenu dimanche, sur la route nationale numéro 1 entre les villes de Balla et de Goudiry, dans la région de Tambacounda (est), a-t-on appris d'un responsable du club.

Il a succombé à une grave blessure suite à l'accident du véhicule aurait percuté un camion en panne stationné sur la route, a déclaré à l'APS, Cheikh Oumar Thiam, secrétaire général de cette équipe de Bakel qui évolue cette année en Nationale 2. Selon lui, l'accident a eu lieu aujourd'hui vers 12h alors que le club revenait de Kaolack où il s'était incliné la veuille face Diamono de Kaolack sur un score 1-0.

Au total, 20 blessés ont été enregistrés dont 7 graves tous des membres de l'ASC Gadiaga, a précisé le responsable de l'équipe. Tous les blessés ont été évacués à l'hôpital de Tambacounda et une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de l'accident.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.