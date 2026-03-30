Sénégal: Bakel - Un joueur de l'ASC Gadiaga succombe à ses blessures après un accident

Bakel — Le gardien de but de l'ASC Gadiaga, Fallou Dièye, a perdu la vie, à la suite de l'accident de la voiture transportant les joueurs de son équipe survenu dimanche, sur la route nationale numéro 1 entre les villes de Balla et de Goudiry, dans la région de Tambacounda (est), a-t-on appris d'un responsable du club.

Il a succombé à une grave blessure suite à l'accident du véhicule aurait percuté un camion en panne stationné sur la route, a déclaré à l'APS, Cheikh Oumar Thiam, secrétaire général de cette équipe de Bakel qui évolue cette année en Nationale 2. Selon lui, l'accident a eu lieu aujourd'hui vers 12h alors que le club revenait de Kaolack où il s'était incliné la veuille face Diamono de Kaolack sur un score 1-0.

Au total, 20 blessés ont été enregistrés dont 7 graves tous des membres de l'ASC Gadiaga, a précisé le responsable de l'équipe. Tous les blessés ont été évacués à l'hôpital de Tambacounda et une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de l'accident.