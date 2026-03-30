Sénégal: Kaél - Le sous-préfet salue l'impact d'une coopérative sur le développement socio-économique

Mbacké — Le sous-préfet de l'arrondissement de Kaél, dans le département de Mbacké (centre), Mayoni Sarr, a salué dimanche, l'impact des initiatives de la coopérative locale dans les domaines du maraîchage, de la teinture, de la saponification et de la confection textile, contribuant au développement socio-économique de la zone.

"Les activités que vous menez, notamment dans la confection textile, la fabrication de savons et le maraîchage, impactent positivement la vie économique et sociale des populations des communes de Kaél, Touba Mboul et Ndioumane", a-t-il déclaré. M. Sarr s'exprimait lors de la cérémonie de clôture d'une session de formation axée sur la saponification, la teinture de tissus, la couture et l'aquaculture, à l'initiative des femmes des communes concernées.

Ce projet, porté par la coopérative de l'arrondissement de Kaél, vise à renforcer l'indépendance financière des femmes à travers la promotion de l'économie sociale et solidaire, érigée en levier de développement local et d'autonomisation économique. Dans un contexte marqué par la rareté des ressources, le sous-préfet a souligné la nécessité pour les communautés de s'impliquer davantage dans leur propre développement, en complément des politiques publiques de l'État.

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Il a également salué la résilience et l'engagement des jeunes et des femmes de la coopérative, tout en réaffirmant l'accompagnement des autorités administratives locales à leurs initiatives. Prenant la parole au nom de la coopérative, Ndèye Ndioro Couta a indiqué que cette formation vise à promouvoir l'indépendance financière et l'autonomisation des femmes de l'arrondissement de Kaél. "Nous oeuvrons pour faire de Kaél un modèle réplicable de développement local basé sur l'économie sociale et solidaire", a-t-elle affirmé. La porte-parole de la coopérative, Ndèye Ndioro Couta.MS/ASB/