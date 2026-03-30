Congo-Brazzaville: Jubilé de platine - Djo-Balard fête ses 70 ans

Né en 1956, juste quatre ans avant l'indépendance de la République du Congo, sept ans avant les Trois Glorieuses, Antoine Wada alias Djo-Balard fête ses 70 ans à Paris, en France, drainant à cette liesse des sapeurs et le ministre conseiller de l'ambassade du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawé.

Sur invitation, la salle du 12 rue des Entrepreneurs à Villiers-le-Bel a accueilli, le 27 mars, les festivités du soixante-dixième anniversaire de Djo-Balard. Puisqu'il s'agit de l'anniversaire de l'un des ambassadeurs culturels congolais à l'étranger, la représentation diplomatique était au rendez-vous pour honorer en même temps la Sape (Société des ambianceurs et des personnes élégantes).

Selon plusieurs experts, à commencer par le photographe Baudouin Mouanda qui vient d'exposer sur la Sape à Moscou, il est important de la percevoir comme un simple mouvement de jeunes Congolais qui s'habillent avec un luxe ostentatoire, il n'en reste pas moins qu'elle va au-delà d'une extravagance gratuite. Elle est, d'après les sapeurs, une esthétique corporelle, une autre manière de concevoir le monde et, dans une certaine mesure, une revendication sociale d'une jeunesse en quête de repères. Djo-Balard est l'un des "Rois de la Sape".

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Avec des convives aux visages radieux, au jubilé de platine de Djo-Balard, l'ambiance était au rythme de la République du Congo sachant hisser ses couleurs à l'international par la Sape.

Pour les gammes et l'harmonie des couleurs, le porte-étendard congolais pour cette soirée exceptionnelle avait rempli un dressing sélectif arborant des habits haut de gamme, de paires de chaussures de renom à l'image du standing du personnage.

Que ce soit la décoration ou le cadre de l'agencement de la salle, rien n'a été laissé au hasard.