Afrique: La Tunisie et l'UNESCO/UNEVOC misent sur la formation des jeunes et des formateurs

30 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud a souligné, lors de sa réunion vendredi, avec le directeur général du réseau mondial de l'UNESCO-UNEVOC, Friedrich Huebler, la détermination à établir des partenariats internationaux au service du développement de la formation professionnelle en Tunisie.

Selon un communiqué publié, dimanche, par le ministère de l'emploi, M. Huebler a réaffirmé la volonté du réseau mondial UNEVOC d'impulser la coopération bilatérale, notamment, dans les domaines de la formation professionnelle, la formation des formateurs et la formation des jeunes.

L'accent a été également mis sur la nécessité d'identifier les besoins liés à la formation certifiante, à la spécialisation et à l'intégration des technologies numériques, outre la promotion des formations certifiantes offertes en ligne par UNEVOC.

Cette rencontre a eu lieu en marge de la conférence internationale consacrée à la présentation du rapport régional de l'UNESCO sur l'éducation et la formation professionnelle dans les pays du Maghreb (27 mars), à Tunis.

 

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