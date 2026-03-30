Tunisie: Une dépression profonde perturbe la météo au pays

La Tunisie s'apprête à connaître un épisode météorologique marqué par des pluies abondantes et des chutes de neige, notamment sur les hauteurs, à partir de mardi et durant les prochains jours, a indiqué lundi l'ingénieur de l'Institut national de la météorologie, Sobhi Ben Ahmed.

Selon ses déclarations, le pays connaîtra aujourd'hui un ciel passagèrement nuageux, avec des passages nuageux devenant plus denses en fin de journée sur les régions du nord. Les vents seront parfois forts et des pluies, localement intenses, sont attendues durant la nuit.

Le spécialiste a précisé que le pays est actuellement sous l'influence d'une dépression atmosphérique profonde en altitude, conjuguée à une dépression au niveau de la surface de la mer en Méditerranée orientale, créant des conditions favorables aux précipitations.

Mardi, les pluies devraient être abondantes sur les régions du nord et du centre, avec une possibilité de chutes de neige en soirée et durant la nuit. Mercredi, le temps restera froid, accompagné de précipitations soutenues et de chutes de neige sur les hauteurs, notamment à Ghardimaou, Thala, Makthar et Foussana, dans le gouvernorat de Kasserine.