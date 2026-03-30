Cote d'Ivoire: Cocody M'Pouto - Des travaux de remblayage illégal constatés, une enquête ouverte

Selon un communiqué du Ministère délégué chargé des Affaires maritimes, diffusé ce dimanche 29 mars, des activités de remblayage ont été constatées dans la commune de Cocody, précisément dans le quartier M'Pouto, à la suite d'alertes relayées sur les réseaux sociaux.

Diligentée par la Brigade spéciale de lutte contre le remblayage, une mission de vérification a été conduite sur le site incriminé. Sur place, les agents ont relevé la présence de travaux de remblayage réalisés par enrochement. Toutefois, aucun individu n'a été aperçu lors de l'intervention. Face à cette situation, les autorités ont procédé à la mise sous surveillance du site et à l'ouverture d'une enquête en vue d'identifier les auteurs de ces actes et d'établir les responsabilités.

Par ailleurs, le communiqué indique que, dans le cadre de ses opérations de contrôle du domaine public lagunaire, la Brigade a procédé à la saisie de deux camions dans la commune de Marcory, précisément dans le quartier Biétry.

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Le Ministère délégué chargé des Affaires maritimes a salué la vigilance des populations et les a invitées à maintenir leur collaboration en signalant toute activité suspecte. Il a également appelé le syndicat des transporteurs de camions au strict respect de la réglementation en vigueur, notamment en matière de protection du domaine public maritime et fluvio-lagunaire.

En outre, des démarches sont en cours en vue de l'organisation prochaine d'une rencontre avec les acteurs du secteur du transport de poids lourds. Cette initiative vise à renforcer les actions de sensibilisation et à prévenir toute implication dans ces pratiques illégales. Le Ministère a, enfin, réaffirmé sa détermination à préserver le domaine public et à sanctionner, avec rigueur, tout contrevenant, conformément aux textes en vigueur.