Cote d'Ivoire: Boundiali se dote d'un centre médico-scolaire de référence pour la jeunesse

La commune de Boundiali, dans la région de la Bagoué, poursuit sa dynamique de développement avec la mise en service imminente d'un centre médico-scolaire et universitaire moderne. Le samedi 28 mars 2026, le professeur Mariatou Koné, Ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, également Député-Maire de la ville, a effectué une visite de cette nouvelle infrastructure sanitaire dédiée aux jeunes.

Entièrement équipé, ce centre se positionne comme un établissement de référence dans la prise en charge sanitaire des élèves, étudiants et jeunes non scolarisés. Il comprend plusieurs services essentiels, notamment un laboratoire d'analyses, une maternité, un service d'assistance sociale, un cabinet dentaire, ainsi que des salles de consultation et des bureaux pour le personnel médical, incluant des sages-femmes. Cette diversité de services traduit la volonté des autorités locales d'offrir une prise en charge globale et adaptée aux besoins spécifiques de la jeunesse.

À l'issue de la visite, Mariatou Koné a salué l'engagement du Président de la République, Alassane Ouattara, dont le soutien constant contribue au développement et au rayonnement de Boundiali, surnommée la « cité des hippopotames ». Elle a également exprimé sa reconnaissance à l'endroit des partenaires ayant contribué à la réalisation de cette infrastructure.

La première magistrate de la commune n'a pas manqué d'exhorter le personnel médical à faire bon usage de cet outil moderne et à en assurer l'entretien, afin de garantir sa durabilité au profit des populations. Pour elle, ce centre représente un investissement stratégique dans le capital humain, en particulier celui des jeunes, considérés comme les piliers du développement futur de la région.

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De son côté, le Directeur régional de la Santé de la Bagoué, Dr Koudou Ouréga Jules, a mis en avant l'importance de cette réalisation. « Ce centre est unique dans la région. Il regroupe l'ensemble des services essentiels dédiés à la santé des jeunes. C'est une fierté pour la Bagoué », a-t-il souligné, insistant sur son caractère innovant et inclusif.

Première du genre dans la région, cette structure sanitaire répond à un besoin crucial d'accès à des soins de qualité, de proximité et adaptés aux réalités locales. Elle ambitionne d'améliorer significativement le suivi médical des jeunes, tout en contribuant à la prévention et à la sensibilisation sur les questions de santé. L'ouverture officielle du centre médico-scolaire et universitaire de Boundiali est prévue pour le 30 mars 2026. Une étape importante qui marque un tournant dans la politique de santé locale et renforce l'offre de soins dans la Bagoué.