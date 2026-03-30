Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Le Pncs fait le point des actions engagées à Oumé

Le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, à travers le Programme national de cohésion sociale (Pncs), a organisé, le 26 mars 2026 à Oumé, un atelier d'évaluation et d'orientation de la mise en œuvre des recommandations du Diagnostic communautaire participatif (Dcp).

Cette rencontre visait notamment à revisiter les problèmes identifiés, à actualiser les recommandations, à élaborer un programme d'activités favorisant le rapprochement communautaire et à mettre en place un comité local de suivi « Paix et Cohésion sociale ».

Au cours des travaux, la directrice générale du Pncs, Soro Mangoua Laurette, a souligné que la paix ne saurait être considérée comme acquise. « Elle est une construction collective, une oeuvre quotidienne qui exige confiance, courage et dialogue sincère », a-t-elle affirmé. Elle a insisté sur la nécessité de créer des espaces d'échanges inclusifs permettant aux communautés d'exprimer leurs préoccupations sans crainte. Revenant sur les initiatives antérieures, elle a rappelé l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités en mai 2025, suivi du Dcp en juin de la même année.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces initiatives ont permis de mieux cerner les besoins des populations et de valoriser leurs savoirs. De son côté, le préfet du département d'Oumé, Yao Kouacou Élysée, s'est félicité de la mobilisation et de la diversité des participants, qu'il considère comme un signal fort d'engagement en faveur de la paix. Il a exhorté les acteurs à formuler des recommandations pertinentes pour le développement harmonieux du département.

Répartis en commissions, les participants ont formulé plusieurs propositions adaptées aux réalités locales. En matière de cohésion sociale et d'entrepreneuriat, ils ont recommandé l'organisation d'une journée du pardon et de la réconciliation, la formation des jeunes à l'entrepreneuriat, ainsi que la mise en place d'un fonds d'appui aux activités génératrices de revenus.

Sur les questions foncières, les échanges ont porté sur l'actualisation des limites des terres, la sensibilisation à la loi foncière, la réduction du coût du certificat foncier et la lutte contre l'orpaillage clandestin. Concernant la salubrité, les participants ont préconisé la collecte des ordures ménagères porte-à-porte, la création de centres de regroupement, ainsi que le renforcement des infrastructures d'assainissement. En matière de sécurité, ils ont recommandé le renforcement des patrouilles des forces de défense et de sécurité, l'amélioration de l'éclairage public et la sensibilisation des jeunes aux dangers de la drogue.

L'atelier s'est achevé par la mise en place d'un comité local de suivi, chargé d'assurer la mise en oeuvre effective des recommandations et de contribuer à la prévention des conflits. En marge de cette activité, la délégation du Pncs s'est rendue à Galébré, où elle a procédé à une remise de dons au nom de la ministre Myss Belmonde Dogo, dans le cadre du Projet à impact rapide (Pir). Ces appuis, composés notamment d'équipements agricoles et d'une enveloppe financière d'un million de francs Cfa, visent à renforcer l'autonomisation des femmes battantes de la localité.