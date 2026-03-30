Sénégal: Préparatifs de la fête du 4 avril - La zone centre prête pour un défilé grandiose !

La zone centre, regroupant Kaolack, Fatick et Kaffrine, est à pied d'oeuvre pour célébrer le 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. À quelques jours de l'événement, les autorités militaires affichent une sérénité totale quant à la réussite des festivités.

Face à la presse hier, le commandant de la Zone militaire n°3, le colonel Massamba Thiam, a affiché une sérénité totale. Tous les indicateurs sont au vert. « Le but de cette rencontre est de partager avec vous les préparatifs de la célébration du 66e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous affichons une confiance absolue quant à la réussite de l'organisation des festivités.

Jusqu'à ce jour, les préparatifs se passent comme nous l'avions programmé », a-t-il assuré. Il a par ailleurs salué l'engouement et la mobilisation des acteurs dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Les préparatifs, entamés à travers plusieurs Comités régionaux de développement (CRD), ont permis de peaufiner l'organisation de cette fête à la fois populaire et patriotique. Le programme s'étale ainsi sur trois jours. Il débute par une répétition générale prévue le 2 avril, suivie de la retraite aux flambeaux le lendemain, avant le clou du spectacle, le 4 avril, avec les festivités.

Plus de 5.000 participants attendus

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Les populations auront ainsi droit à une démonstration de force et d'unité. Tout est prévu pour marquer les esprits. « La journée sera marquée par un défilé militaire à pied, accompagné d'un défilé civil, y compris la prestation des majorettes », détaille le colonel Massamba Thiam. Les Forces de défense et de sécurité seront fortement représentées, avec des contingents déployés dans les trois régions. Le colonel Massamba Thiam informe que l'ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui sont dans la zone militaire numéro 3 vont participer à la fête. Ainsi, il y aura 948 à Kaolack, 430 à Kaffrine et 633 à Fatick. À cela s'ajoutent les véhicules motorisés qui occupent une place importante dans le dispositif. Les établissements scolaires seront également de la partie. Au niveau de Kaolack, 19 vont participer à la fête.

En ce qui concerne Kaffrine, 23 sont retenus, alors qu'ils seront au nombre de 32 au niveau de Fatick. Les mouvements de jeunes ainsi que les anciens combattants et les conducteurs de moto Jakarta sont également conviés. Pour cette 66e édition, une innovation, et pas des moindres, est à signaler au niveau de Kaolack. Le défilé qui se passait d'habitude sur l'avenue El Hadj Ibrahima Niass sera délocalisé au niveau de l'intersection entre l'avenue El Hadj Ibrahima Niass et la route nationale numéro 1. Une tribune de 400 places sera installée au niveau du rond-point du coeur de ville. "Cette nouvelle configuration permettra de mieux apprécier l'évolution des troupes et de vivre pleinement le spectacle", a expliqué le colonel Thiam.

Au-delà de l'aspect cérémoniel, les autorités veulent faire de cette fête un moment d'appropriation nationale. « C'est la fête de la jeunesse, des forces de défense et de sécurité, la fête de tous. Personne ne doit attendre une invitation. Cela tombe sur un week-end et chacun devrait se lever au petit matin et venir assister à cette belle fête », a insisté le commandant de zone, appelant les populations à sortir massivement. Placée sous le thème : « Les Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 », cette édition se veut également un signal fort en direction de la jeunesse, invitée à s'engager pour relever les défis à venir. Selon le colonel Massamba Thiam, l'organisation de cet événement au Sénégal est un défi majeur qui interpelle chaque citoyen.