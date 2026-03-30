Sénégal: Accident du bus de l'Asc Gadiaga - Le 2e gardien de but succombe à ses blessures

29 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna Camara

Un grave accident de la route s'est produit ce dimanche 29 mars aux environs de 14 heures sur l'axe Tambacounda-Kidira, à hauteur du village de Balla. Le bus transportant l'équipe de l'Asc Gadiaga de Bakel a violemment percuté un camion stationné sur la chaussée.

Le bilan faisait état de 23 blessés, dont trois dans un état grave. Serigne Fallou Diéye, deuxième gardien de but du club, succombera plus tard à ses blessures après son évacuation à l'hôpital régional de Tambacounda. La victime était aussi un enseignant qui venait de passer son Certificat d'aptitude professionnelle (Cap) écrit et attendait les resultats.

Selon les informations recueillies, l'équipe revenait de Kaolack où elle avait disputé un match la veille, dans le cadre des plays-offs du championnat National 2. Le club de Bakel, engagé dans cette phase décisive de la compétition, rentrait après une défaite enregistrée samedi.

Les circonstances exactes de l'accident restent à éclaircir, même si la collision avec un camion semi-remorque immobilisé sur la route semble être à l'origine du drame. Une enquête pourrait être ouverte pour déterminer les responsabilités.

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En mission de sensibilisation dans la zone le Directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière (Anaser), Atoumane Sy indique que cet accident pose la problématique de stationnement des gros porteurs sur la Rn1. Il n'a manqué d'inviter les conducteurs de ces engins à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser le lieu. Il les demande aussi d'éviter les longs stationnement sur la chaussée.

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