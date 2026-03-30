Tunisie: Des chercheurs japonais se penchent sur l'histoire de Carthage lors d'un séminaire à Tokyo

Un séminaire scientifique sur les civilisations phénicienne et punique s'est tenu, dimanche 29 mars à Tokyo, dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon.

Organisée en format hybride au siège de l'Université des femmes du Japon, cette rencontre est le fruit d'une collaboration entre l'Ambassade de Tunisie à Tokyo, la Société des études phéniciennes et puniques du Japon et l'Association d'amitié Japon-Tunisie. Elle a réuni plusieurs universitaires japonais spécialisés dans l'histoire des civilisations anciennes.

Au programme, des communications ont été présentées sur l'histoire de Carthage, ses relations avec l'espace méditerranéen ainsi que sur les résultats de récentes recherches de terrain menées en Tunisie. Une intervention a également porté sur « Réflexions sur l'agriculture en Afrique du Nord à l'époque romaine », basée sur des enquêtes dans plusieurs régions tunisiennes. Ces travaux reflètent l'importance croissante de la Tunisie comme destination privilégiée pour la recherche en histoire et en archéologie.

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Cette manifestation s'inscrit dans une série d'événements que l'Ambassade de Tunisie à Tokyo organisera tout au long de l'année 2026 pour célébrer le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon, visant à renforcer la coopération scientifique et culturelle et à consolider les liens d'amitié entre les deux pays.