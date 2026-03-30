Tunisie: Décès de Founoun Chakroun - Une pionnière qui a marqué la science tunisienne

30 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La professeure Founoun Chakroun, figure majeure de l'océanographie en Tunisie, au Maghreb et en Méditerranée, est décédée, laissant derrière elle un héritage scientifique et académique considérable. Pionnière des sciences marines, elle a profondément contribué à structurer et à moderniser la recherche océanographique en Tunisie.

Elle a été la première directrice de l'Institut océanographique et des pêches de Salammbô, aujourd'hui Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), qu'elle a dirigé de 1967 à 1971, puis de 1976 à 1978. À une époque où la présence des femmes dans les postes scientifiques de haut niveau restait limitée, elle s'est imposée comme l'une des premières femmes à diriger une institution scientifique en Tunisie et dans le monde arabe.

De 1979 à 1997, elle a exercé comme enseignante à l'Institut national agronomique de Tunisie (INAT), formant plusieurs générations de chercheurs et de cadres. Par son engagement, elle a contribué à valoriser les écosystèmes marins méditerranéens et à inscrire la recherche tunisienne dans des réseaux internationaux.

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Son parcours comprend notamment sa participation à des missions scientifiques de haut niveau, dont une sortie à Villefranche-sur-Mer en 1961 et une mission à bord du navire Calypso du commandant Jacques Cousteau en 1977. Son travail et son engagement restent une référence pour la communauté scientifique.

 

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