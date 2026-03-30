Afrique: Un comité mixte tuniso-algérien pour piloter la coopération en formation

Le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la formation professionnelle, l'emploi et l'entrepreneuriat a été au centre de la réunion tenue vendredi entre le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Choud, et son homologue algérienne Nassima Arahab.

Les deux parties ont convenu de créer un comité technique sectoriel mixte chargé d'élaborer un plan d'actions annuel et de veiller à sa mise en œuvre et son évaluation, selon un communiqué publié par le ministère de l'emploi.

Il s'agit également d'œuvrer pour la mise en œuvre de l'accord de coopération entre le Centre National de Formation des Formateurs et l'Institut National de Formation et d'Enseignement Professionnels « Kaci Tahar » à El Biar (Alégrie), en plus du parachèvement l'accord de jumelage entre le Centre National de Formation des Formateurs et le Centre algérien de Formation et d'Enseignement Professionnels à distance.

Les deux ministres ont aussi examiné, à cette occasion, la possibilité de création d'un établissement de formation ou d'une académie de métiers communs dans l'une des zones frontalières, en plus de la mise en place d'un programme de coopération visant à tirer profit de l'expérience tunisienne dans le domaine de la formation complémentaire, certifiante et spécialisée.

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Cette rencontre a eu lieu en marge de la conférence internationale consacrée à la présentation du rapport régional de l'UNESCO sur l'éducation et la formation professionnelle dans les pays du Maghreb (27 mars), à Tunis.