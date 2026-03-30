Tunisie: Agression choc au corniche de Hammam Lif - Une femme mordue par des chiens errants

Une femme a été violemment attaquée par des chiens errants, dimanche, au niveau du corniche de Hammam Lif, alors qu'elle se promenait en compagnie de son chien. Elle a été mordue à la jambe et blessée à la main en tentant de se défendre et de protéger son animal, selon des sources concordantes.

D'après l'activiste de la société civile Issam Ben Mourad, la victime a subi une hémorragie importante à la suite de l'attaque. Un passant est rapidement intervenu pour lui prodiguer les premiers secours et tenter de stopper le saignement, en attendant l'arrivée des agents de la protection civile. Sans cette intervention, les conséquences auraient pu être plus graves, a-t-il souligné lors d'une intervention radiophonique.

Cet incident n'est pas isolé, a averti la même source, précisant que plusieurs agressions similaires ont été enregistrées dans la région ces derniers temps. La situation suscite une inquiétude croissante parmi les habitants.

Selon Ben Mourad, la prolifération des chiens errants dans la zone est en partie liée à la dégradation de l'environnement au niveau du corniche, devenu un point de dépôt de déchets et d'eaux usées, favorisant la présence et la reproduction de ces animaux.

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Face à cette situation, il a appelé à la mise en place de solutions efficaces pour endiguer ce phénomène, tout en rappelant que certaines associations s'opposent à l'abattage des chiens errants, plaidant pour des alternatives respectueuses du bien-être animal.