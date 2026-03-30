Burkina Faso: Promotion de l'intégration sous régionale - Le ministère des Affaires étrangères fait une mise à niveau des acteurs

30 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Wanlé Gérard Coulibaly Gbetcheni Constantin Bertrand Kambire

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire de mise à niveau sur la dynamique de l'intégration sous régionale, vendredi 27 mars 2026, à Ouagadougou.

Le ministère des Affaires étrangères entend renforcer les capacités des acteurs sur la dynamique de l'intégration régionale. Il a donc organisé un séminaire de mise à niveau sur la dynamique de l'intégration sous régionale, vendredi 27 mars 2026, à Ouagadougou. C'est le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le séminaire de mise à niveau a été initié au profit des écoles de formation professionnelle, des organes de presse et des organisations de la société civile.

Ces participants ont suivi des communications sur l'avenir de l'intégration africaine dans un contexte de redéfinition des équilibres géostratégiques, le rôle et la place de la jeunesse dans la promotion de l'intégration africaine. Des communications sur le processus de contrôle et de veille de l'intégration africaine et l'impact des réseaux sociaux sur la promotion de l'intégration sous régionale leur ont été présentées aussi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a souligné que les thématiques qui ont été abordées au cours du séminaire, traduisent la complexité et la richesse de la dynamique d'intégration régionale. Il a rappelé que le Burkina Faso aux cotés du Mali et du Niger s'est engagé à créer la Confédération de l'Alliance des Etats du sahel pour redéfinir son propre modèle d'intégration fondé sur les réalités, les priorités et intérêts communs.

Une unification réelle dans l'AES

« L'AES incarne notre volonté de bâtir un espace de coopération authentique centré sur les peuples sans complexe », a-t-il signifié. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que l'intégration régionale est une sauce composée des ingrédients bien connus, tels que les communautés, la synergie, la mutualité, le partage et la communication. Il a demandé aux jeunes de ne pas être de simples supporters face aux défis, mais des bâtisseurs de l'intégration.

« Il s'agit de vous voir pleinement outillés, engagés et responsabilisés afin de jouer au sein de vos structures respectives, un rôle actif de sensibilisation de mobilisation et d'action », a-t-il affirmé. Le président de la Commission nationale de l'AES, Bassolma Bazié, a donné une communication sur le modèle endogène de construction d'une intégration réelle de la Confédération des Etats du Sahel. Il a fait la genèse de la gouvernance, les idées prônées et la vision de l'AES dans l'intégration sous régionale.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.