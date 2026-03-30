Burkina Faso: Promotion de l'intégration sous régionale - Le ministère des Affaires étrangères fait une mise à niveau des acteurs

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire de mise à niveau sur la dynamique de l'intégration sous régionale, vendredi 27 mars 2026, à Ouagadougou.

Le ministère des Affaires étrangères entend renforcer les capacités des acteurs sur la dynamique de l'intégration régionale. Il a donc organisé un séminaire de mise à niveau sur la dynamique de l'intégration sous régionale, vendredi 27 mars 2026, à Ouagadougou. C'est le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le séminaire de mise à niveau a été initié au profit des écoles de formation professionnelle, des organes de presse et des organisations de la société civile.

Ces participants ont suivi des communications sur l'avenir de l'intégration africaine dans un contexte de redéfinition des équilibres géostratégiques, le rôle et la place de la jeunesse dans la promotion de l'intégration africaine. Des communications sur le processus de contrôle et de veille de l'intégration africaine et l'impact des réseaux sociaux sur la promotion de l'intégration sous régionale leur ont été présentées aussi.

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Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a souligné que les thématiques qui ont été abordées au cours du séminaire, traduisent la complexité et la richesse de la dynamique d'intégration régionale. Il a rappelé que le Burkina Faso aux cotés du Mali et du Niger s'est engagé à créer la Confédération de l'Alliance des Etats du sahel pour redéfinir son propre modèle d'intégration fondé sur les réalités, les priorités et intérêts communs.

Une unification réelle dans l'AES

« L'AES incarne notre volonté de bâtir un espace de coopération authentique centré sur les peuples sans complexe », a-t-il signifié. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que l'intégration régionale est une sauce composée des ingrédients bien connus, tels que les communautés, la synergie, la mutualité, le partage et la communication. Il a demandé aux jeunes de ne pas être de simples supporters face aux défis, mais des bâtisseurs de l'intégration.

« Il s'agit de vous voir pleinement outillés, engagés et responsabilisés afin de jouer au sein de vos structures respectives, un rôle actif de sensibilisation de mobilisation et d'action », a-t-il affirmé. Le président de la Commission nationale de l'AES, Bassolma Bazié, a donné une communication sur le modèle endogène de construction d'une intégration réelle de la Confédération des Etats du Sahel. Il a fait la genèse de la gouvernance, les idées prônées et la vision de l'AES dans l'intégration sous régionale.