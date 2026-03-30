Burkina Faso: Sécurité nationale - 2 090 nouveaux policiers s'engagent à « Servir le peuple»

Ce vendredi 27 mars 2026, l'avenue Hama Arba Diallo, a servi de cadre à la cérémonie officielle de fin de formation de la 55e promotion de l'Ecole nationale de police (ENP). L'événement a été présidé par le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana, en présence des membres du gouvernement, de la hiérarchie policière ainsi que des familles des promus.

Au total, 2 090 nouveaux policiers intègrent désormais les rangs des forces de sécurité pour renforcer le dispositif national. Cette promotion est composée de 1 991 sous-officiers de la Police nationale et de 99 agents des Polices municipales issus de 18 communes du Burkina Faso. La promotion porte desormais le nom « Servir le peuple». Ce nom de baptême, qui servira de guide moral tout au long de leur carrière, s'inscrit en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités du Burkina Faso.

Dans son allocution, le ministre de la Sécurité a tenu à rappeler aux nouveaux policiers, la noblesse de leur mission dans un contexte national marqué par la Révolution progressiste populaire (RPP).

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Il les a invités à faire preuve de discipline, de courage et d'un engagement sans faille au service de la Nation. « Vous entrez aujourd'hui dans une institution républicaine dont la mission première est de protéger les populations, leurs biens et de garantir l'ordre public. Dans le contexte actuel de notre pays, votre rôle est déterminant. Vous devez être des remparts contre les menaces qui pèsent sur notre Nation, des acteurs de proximité rassurants pour les populations et des modèles d'engagement patriotique au service du peuple », a-t-il déclaré. Le ministre a également insisté sur les valeurs cardinales qui doivent guider l'action des nouveaux agents.

« Le sens du devoir, la loyauté, l'intégrité, la discipline et le respect des droits des citoyens doivent constituer le socle de votre engagement professionnel. Vous devez incarner une police républicaine, proche des populations, professionnelle et résolument engagée dans la reconquête de notre territoire et la restauration de la paix », a-t-il ajouté. Le directeur général de l'ENP, le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Belem, a pour sa part ,mis en exergue la qualité de la formation dispensée, fondée sur l'approche par compétences et l'approche par situations, rendant ces agents immédiatement opérationnels.

Les stagiaires ont ainsi été formés à travers des modules spécialisés, notamment en intervention, en sûreté de l'Etat et en sécurité publique. Le parrain de la promotion, le contrôleur général de police à la retraite, Rasmané Ouangrawa, a été salué pour son parcours exemplaire et son engagement constant au service de la Nation. La cérémonie a été ponctuée par plusieurs temps forts, dont le carrousel, des démonstrations de gestes et techniques professionnelles d'intervention, une plantation d'arbre, la signature du livre d'or et une photo de famille.

Fidèles à la devise de l'école, « Bien apprendre pour mieux protéger », ces nouveaux policiers s'engagent désormais à défendre la Patrie avec honneur, dignité et loyauté.