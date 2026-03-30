Burkina Faso: Révolution Progressiste Populaire - Le congrès des anciens acteurs de la Révolution prévu, du 15 au 17 mai 2026

Le secrétaire général du Comité international Mémorial Thomas Sankara, Luc Damiba, était face à la presse, samedi 28 mars 2026, à Ouagadougou, pour annoncer le congrès révolutionnaire prévu se dérouler, du 15 au 17 mai 2026.

Le Comité international Mémorial Thomas Sankara a annoncé, le samedi 28 mars 2026, lors d'une conférence de presse, la tenue d'un congrès des anciens révolutionnaires, du 15 au 17 mai 2026. Cette rencontre va réunir les anciens pionniers, délégués CDR, Sofa, membres du Conseil national de la Révolution d'août 1983 ainsi que les gouvernements révolutionnaires. Il est placé sur le thème « Comment semer l'esprit de la Révolution au sein de la jeunesse et des peuples de la Confédération de l'AES ».

L'objectif de ce rassemblement selon les acteurs est de réactiver les valeurs d'audace, de discipline et de patriotisme qui ont fait la force de la RDP de 1983 à 1987 à la nouvelle génération. Les inscriptions sont ouvertes et se poursuivent jusqu'au 3 mai 2026 avec des contributions militantes de plus ou moins 15 000 FCFA. Le secrétaire général du CIMTS, Luc Damiba, a affirmé devant les journalistes que ce congrès n'est pas un simple pèlerinage nostalgique ni une commémoration passive mais plutôt un acte politique majeur visant à raviver la flamme de l'engagement, de l'intégrité et de souveraineté au service de la Révolution.

Conditions de participation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Damiba a également déclaré que la RPP est le prolongement de la RDP et que la proclamation de la RPP le 1er avril 2025 a mis le peuple en l'an V de la Révolution sankariste. Il a aussi salué le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui a bien voulu accepter de remette le pays sur les rails de la Révolution. Le SG du

CIMTS a lancé un appel à l'endroit de tous les anciens acteurs de la RDP tels que les pionniers, CDR, SOFA, UFB, UNAB, BPV, la jeunesse de l'AES et des régions du pays qui sont des soutiens fervents de la RPP et les sankaristes à se mobiliser. Il a souhaité également que par la solidarité, les participants puissent parrainer d'autres camarades qui n'ont pas des ressources nécessaires. M. Damiba a annoncé qu'une cérémonie militaire d'hommage au Président Thomas Sankara aura lieu, le jeudi 2 avril 2026, à partir de 14h, suivi d'une marche en soutien à la RPP et à l'AES.