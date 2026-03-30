Burkina Faso: Charte de la Révolution - L'Assemblée législative de transition devient Assemblée législative du peuple

30 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Nadège Yameyogo

L'Assemblée législative du peuple a adopté à l'unanimité le projet de loi portant charte de la Révolution, au cours d'une séance plénière le vendredi 27 mars 2026, à Ouagadougou.

La Charte de la transition n'est plus en vigueur au Burkina. Elle a été remplacée par la Charte de la Révolution adoptée par les députés de l'Assemblée législative du peuple (ALP), le vendredi 27 mars 2026 à Ouagadougou, lors d'une séance plénière. Pour le ministre de la Justice Edasso Rodrigue Bayala, ce changement était opportun afin de doter le Burkina Faso d'un texte institutionnel solide prenant en compte les réformes politiques, administratives et institutionnelles entreprises afin de mieux préserver les intérêts vitaux de la Nation et répondre aux aspirations profondes du peuple burkinabè.

Il a fait cas notamment de la dissolution des parties et formations politiques qui implique la suppression de la composante « parties et mouvements politiques » au sein de l'organe législatif. La nouvelle loi consacre ainsi la réaffectation de ces sièges afin de préserver l'équilibre institutionnel et d'éviter une réduction significative du nombre de membres de l'Assemblée.

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Edasso Rodrigue Bayala a également mentionné la réorganisation territoriale intervenue ayant consacré la création de quatre nouvelles régions. A l'entendre, cela nécessite la prise en compte de leurs représentants dans la composante des personnalités désignées par les forces vives des régions au sein de la Représentation nationale. En outre, a poursuivi le ministre de la Justice, la proclamation de la Révolution progressiste populaire (RPP) acte une nouvelle orientation politique fondée notamment sur les valeurs de défense de la patrie, d'engagement patriotique populaire et de rupture avec les modèles politiques impérialistes et néocoloniaux.

Ainsi, la Charte de la Révolution entérine la RPP dans le dispositif institutionnel. Au nombre des autres innovations apportées par la nouvelle loi, Edasso Rodrigue Bayala a cité le changement de l'appellation du Gouvernement de la Transition et de l'Assemblée législative de transition respectivement par « Gouvernement du peuple » et « Assemblée législative du peuple ». Les députés sont convaincus que l'adoption de la Charte de la Révolution permettra de doter le Burkina Faso d'un cadre institutionnel solide encadrant la conduite de la transition dans le contexte de la RPP, tout en assurant la cohérence normative et la stabilité institutionnelle. Ils ont donc, à l'unanimité des 70 votants, donner leur accord pour son adoption.

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