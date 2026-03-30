Tunisie/Egypte: Qui est Nabil Fahmy, futur secrétaire général de la Ligue arabe ?

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont nommé, dimanche, à l'unanimité le diplomate égyptien Nabil Fahmy au poste de secrétaire général de la Ligue des États arabes, une désignation qui doit encore être formellement entérinée lors du prochain sommet arabe prévu en Arabie saoudite.

L'ancien chef de la diplomatie égyptienne prendra ses fonctions le 1er juillet 2026 pour un mandat de cinq ans, succédant à Ahmed Aboul Gheit, en poste depuis 2016.

Diplomate de carrière, Nabil Fahmy dispose de plus de quarante ans d'expérience dans les relations internationales. Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de l'Égypte entre juillet 2013 et juin 2014, et a été ambassadeur à Washington de 1999 à 2008.

Au cours de sa carrière, il a également exercé des fonctions diplomatiques de haut niveau à New York et à Londres. Il est par ailleurs le fondateur de l'École des affaires internationales et des politiques publiques de l'Université américaine du Caire, dont il fut le premier doyen.

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Reconnu pour son expertise dans les dossiers du Moyen-Orient, les relations internationales et la sécurité nationale arabe, il apparaît comme un candidat de consensus dans une phase régionale jugée sensible.

Dans un communiqué, il a souligné que ses futures fonctions impliquent « une grande responsabilité », évoquant notamment les « violations flagrantes du droit international » dans un contexte régional tendu.

Fondée en 1945, la Ligue arabe demeure la principale organisation régionale de concertation politique dans le monde arabe. La désignation de Nabil Fahmy intervient dans une phase marquée par de multiples défis géopolitiques, nécessitant une coordination accrue entre les États membres.