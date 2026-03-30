Ile Maurice: L'avertissement de fortes pluies maintenu jusqu'à 18h

30 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Un avertissement de fortes pluies reste en vigueur jusqu'à 18h ce lundi 30 mars. Selon la station météorologique, les conditions atmosphériques demeurent humides et instables sur l'île.

Des averses parfois fortes, accompagnées d'orages isolés, toucheront d'abord l'Est et le plateau central avant de s'étendre aux autres régions au fil de la journée. Des accumulations d'eau sont possibles dans les zones inondables, tandis que la visibilité sera réduite par le brouillard et les fortes averses.

Le temps devrait s'améliorer graduellement durant la nuit. Les autorités appellent le public à la prudence, notamment sur les routes, et recommandent d'éviter les zones inondables, les sorties en mer ainsi que les abris sous les arbres pendant les orages.

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