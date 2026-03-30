Ile Maurice: Un camionneur pris en flagrant délit

30 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Moins d'une semaine après un cas signalé à Riche-Terre, un nouveau déversement illégal d'eaux usées a été intercepté par la police de l'environnement. L'incident s'est produit jeudi soir à Morcellement St-André, dans le Nord.

Agissant sur la base de renseignements, l'équipe nord de la police de l'environnement a mis en place une opération de surveillance dans un champ de cannes isolé. Après près de quatre heures de veille, les officiers ont surpris un camion en flagrant délit de déversement d'eaux usées vers 20 h 50, sur un chemin de plantation.

Le conducteur, un habitant de Morcellement St-André, a été immédiatement verbalisé. Une Fixed Penalty Notice lui a été remise. Il devra s'acquitter d'une amende de Rs 25 000 devant la cour de Pamplemousses au plus tard le 16 avril 2026.

À la suite de ce nouvel incident, le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, a indiqué que son ministère est en contact avec la Wastewater Management Authority. Il a également recommandé la suspension du permis de wastewater carrier du conducteur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Je lance un appel à la vigilance. Ceux qui font appel à des transporteurs d'eaux usées doivent s'assurer qu'ils détiennent un permis valide. La police de l'environnement continuera à sévir contre les pratiques illégales», a déclaré le ministre.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.