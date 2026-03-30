Ile Maurice: Un camionneur pris en flagrant délit

Moins d'une semaine après un cas signalé à Riche-Terre, un nouveau déversement illégal d'eaux usées a été intercepté par la police de l'environnement. L'incident s'est produit jeudi soir à Morcellement St-André, dans le Nord.

Agissant sur la base de renseignements, l'équipe nord de la police de l'environnement a mis en place une opération de surveillance dans un champ de cannes isolé. Après près de quatre heures de veille, les officiers ont surpris un camion en flagrant délit de déversement d'eaux usées vers 20 h 50, sur un chemin de plantation.

Le conducteur, un habitant de Morcellement St-André, a été immédiatement verbalisé. Une Fixed Penalty Notice lui a été remise. Il devra s'acquitter d'une amende de Rs 25 000 devant la cour de Pamplemousses au plus tard le 16 avril 2026.

À la suite de ce nouvel incident, le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, a indiqué que son ministère est en contact avec la Wastewater Management Authority. Il a également recommandé la suspension du permis de wastewater carrier du conducteur.

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«Je lance un appel à la vigilance. Ceux qui font appel à des transporteurs d'eaux usées doivent s'assurer qu'ils détiennent un permis valide. La police de l'environnement continuera à sévir contre les pratiques illégales», a déclaré le ministre.