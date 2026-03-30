Afrique: Définir une ligne conductrice

30 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a participé en fin de semaine dernière au Sommet de l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, rapporte Togo Matin paru lundi.

Association intergouvernementale composée de 79 pays du Sud - 48 de l'Afrique subsaharienne, 16 des Caraïbes et 15 du Pacifique - l'OEACP constitue la plus grande association intergouvernementale transrégionale d'États en développement, dotée d'un secrétariat complet à Bruxelles.

Réuni du 27 au 29 mars 2026 à Malabo, le 11e sommet de l'OEACP visait à renforcer la coopération et à redynamiser l'organisation autour de nouveaux axes.

Sur papier, l'OEACP, qui a fêté en 2025 ses 50 ans, est séduisante avec ses 79 États et une population de plus de 1,4 milliard d'habitants sur trois continents. Dans les faits, elle apparaît encore trop souvent comme une structure disparate, sans ligne conductrice, sans poids réel.

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