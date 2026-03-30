Gabon: « Eduquer une fille, c'est investir dans l'avenir de toute une nation » Zita Oligui Nguema

Portée vers l'humanisme, Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, fait de la promotion de l'éducation, son cheval de bataille. A Libreville, la Fondation Merck, en partenariat avec la Fondation Ma Bannière, A réuni les acteurs du monde de l'éducation et les apprenants, en faveur du programme : "Educating Linda." Cette initiative milite pour la promotion de l'éducation des jeunes filles.

La Première Dame du Gabon tient à l'éducation des jeunes filles. Cette initiative aussi noble et humaine, vise à améliorer l'accès à l'éducation et à promouvoir l'excellence féminine sur l'ensemble du territoire national. Au regard de ce qui précède, Zita Oligui Nguema s'inscrit dans la droite ligne de la pensée de Nelson Mandela, qui lui affirmait haut et fort que : « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ».

La Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema n'a de cesse de dire qu'« éduquer une fille, c'est investir dans l'avenir de toute une nation ». C'est la preuve qu'elle tient à l'éducation, à la formation qui contribuent au développement d'un pays. C'est pour elle, un défi pour un Gabon qui doit se développer, pour un Gabon uni et surtout, inclusif.

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La collaboration entre la Fondation Merck et la Fondation Ma Bannière vise plusieurs objectifs. Il s'agit d'encourager et de célébrer l'excellence. Aussi, s'agit-il de renforcer l'autonomisation des jeunes filles, à travers des actions concrètes telles que la sensibilisation et la remise de bourses aux plus méritantes.