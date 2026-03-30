Congo-Kinshasa: Plus de 200 suspects arrêtés et 19 armes de guerre saisies lors d'un bouclage à Lubumbashi

Une vaste opération de bouclage menée ce weekend à Lubumbashi (Haut-Katanga), a permis l'interpellation de plus de 200 présumés criminels et la saisie de plusieurs armes et équipements militaires. L'opération s'est déroulée au camp militaire Major Vangu, dans la commune de Kampemba.

Conduite par les services de sécurité et de défense, avec l'appui des éléments des Forces armées de la RDC (FARDC), cette intervention visait à lutter contre l'insécurité dans cette zone, selon les forces de sécurité.

Un important arsenal saisi

Selon la police, 19 armes à feu de type AK-47 ont été récupérées, ainsi que des munitions et divers effets militaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les forces de l'ordre ont également saisi plusieurs armes blanches, notamment des machettes, des barres à mine, des cisailles et des marteaux. D'autres objets ont été retrouvés sur place, dont des boissons fortement alcoolisées, une importante quantité de chanvre et des motos.

Des profils variés parmi les suspects

Parmi les personnes interpellées figurent des civils, des femmes ainsi que des militaires en situation irrégulière.

La police indique que l'ensemble des suspects sera déféré devant les instances judiciaires compétentes afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.

Supervisée par le commissaire provincial, Blaise Kilimbalimba, l'opération a impliqué des fouilles systématiques dans les habitations, boutiques, terrasses, kiosques, dépôts et même un marché de fortune installé au sein du camp.

Appel à la collaboration de la population

À l'issue de cette intervention, la police a appelé la population à renforcer sa collaboration avec les services de sécurité, afin de contribuer à la lutte contre la criminalité dans la province du Haut-Katanga.

Cette opération s'inscrit dans une série d'actions visant à restaurer l'ordre et la sécurité dans la ville de Lubumbashi et ses environs, rapporte la police.