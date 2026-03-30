Tunisie: Les universités de Sousse, Jendouba et Carthage labellisées entrepreneuriales - Une percée à l'échelle internationale

Distinguées par le NCEE britannique, les universités de Carthage, Sousse et Jendouba s'imposent sur la scène internationale comme des acteurs clés d'une nouvelle génération d'établissements tournés vers l'innovation et l'impact économique.

Les universités de Carthage, Sousse et Jendouba viennent de franchir un nouveau cap dans leur transformation en obtenant l'accréditation «université entrepreneuriale», délivrée par le centre britannique NCEE (National Centre for Entrepreneurship in Education). Une reconnaissance internationale qui consacre l'émergence d'un nouveau modèle universitaire en Tunisie, plus ouvert, innovant et résolument ancré dans son environnement économique et social.

Cette distinction, inscrite dans le cadre du partenariat tuniso-britannique dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, a été célébrée à la Cité des Sciences de Tunis, lors d'un événement organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, avec l'appui du British Council Tunisie et de l'ambassade du Royaume-Uni.

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Pour Samir Becha, directeur général de l'Enseignement supérieur au ministère, cette reconnaissance internationale vient consacrer les efforts déployés par ces universités pour se transformer en institutions plus ouvertes, plus innovantes et davantage connectées à leurs environnements économiques et sociaux. En effet, cette accréditation, a-t-il ajouté, ne constitue pas un simple label.

Elle incarne une vision renouvelée de l'enseignement supérieur, où l'université est capable de former des diplômés dotés d'un esprit d'initiative, de valoriser la recherche et l'innovation et de contribuer activement à la création de valeur et d'emplois. Une dynamique engagée par le ministère à travers une stratégie visant à renforcer l'employabilité des diplômés et à rapprocher l'université de son écosystème.

Pour le responsable, l'accréditation de ces trois universités, pour une durée de trois ans, témoigne non seulement du potentiel réel des établissements tunisiens, mais reflète également la mobilisation collective, l'engagement soutenu des communautés universitaires, la qualité des projets développés et la capacité des universités tunisiennes à se conformer aux standards internationaux.

Cette nouvelle vague d'accréditations fait suite à une dynamique initiée en 2024 par l'Université de La Manouba, première en Afrique et dans la région Mena à décrocher ce label. «Au-delà de cette reconnaissance, notre ambition est claire : faire de cette expérience un levier de développement à l'échelle de tout le système universitaire.

Il s'agit désormais de capitaliser sur les bonnes pratiques identifiées, d'accompagner les universités dans leur processus de développement et de renforcer les dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat étudiant», a-t-il indiqué. Et de préciser : «L'objectif est d'inscrire durablement l'entrepreneuriat au coeur des missions de l'université tunisienne. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques nationales visant à construire une économie fondée sur le savoir, portée par l'innovation d'excellence et l'esprit d'initiative».

Des modèles différents et un seul objectif

De son côté, Ceri Nursaw, directrice générale du NCEE, a rappelé que cette accréditation constitue un véritable indicateur d'excellence entrepreneuriale à l'échelle mondiale. Elle positionne les universités distinguées dans un cercle restreint d'institutions qui placent l'entrepreneuriat au coeur de leur stratégie et de leur mission. Tout en soulignant qu'il n'existe pas de modèle unique, elle a insisté sur un dénominateur commun : les universités entrepreneuriales sont des moteurs puissants d'innovation, d'opportunités et de transformation.

Au-delà de la reconnaissance, ce label renforce leur attractivité auprès des étudiants et des investisseurs, tout en les intégrant dans un réseau international engagé dans une dynamique de progrès continu. Les accréditations ont été attribuées à l'issue d'un processus rigoureux, incluant des visites sur site et des évaluations approfondies. «Ces universités ont non seulement atteint les standards internationaux requis, mais les ont dépassés», a-t-elle affirmé.

La représentante de NCEE a ajouté que chacune des trois institutions se distingue par un positionnement spécifique. L'Université de Jendouba, qualifiée d'«innovateur vert», mobilise l'entrepreneuriat comme levier de développement rural, favorisant l'innovation territoriale et l'émergence de nouvelles formes de participation économique.

Selon elle, l'Université de Sousse s'impose comme un catalyseur industriel, grâce à son intégration étroite avec Novation City et le Technopark, et à sa forte connexion avec les secteurs économiques stratégiques. Elle joue un rôle clé de passerelle entre formation, marché du travail et innovation.

L'Université de Carthage, enfin, se distingue, ajoute-t-elle par son organisation en réseau, déployée sur plusieurs villes, qui lui confère une capacité unique à soutenir l'innovation à forte valeur ajoutée, à développer des partenariats internationaux et à inscrire la Tunisie dans les dynamiques mondiales de l'entrepreneuriat et de la recherche.

La cérémonie a également donné la parole aux présidents des trois universités, en l'occurrence, Nadia Mzoughi (Carthage), Hichem Sbai (Jendouba) et Belkacem Lotfi (Sousse), qui ont salué une reconnaissance venant couronner tout un processus d'engagement en faveur de la modernisation, de l'innovation et de l'ouverture de leurs institutions.