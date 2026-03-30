Tunisie: « Rise » d'Oumayma Ben Hamza à Central Tunis - Poétique de l'émergence

L'espace y devient un territoire habité, traversé par des forces discrètes, où affleure une communauté invisible entre racines souterraines, ombres diffuses, bulles en suspension et nuages en expansion, autant de manifestations d'un vivant en devenir.

Après une période de pause, Central Tunis amorce un nouveau cycle artistique en collaboration avec Studio Fan, à travers une exposition personnelle de l'artiste tunisienne Oumayma Ben Hamza, présentée dans un format hors les murs. Intitulée « RISE », l'exposition sera inaugurée lors d'un vernissage prévu le 1er avril 2026 à Studio Fan, à L'Agora de La Marsa.

Pensée comme une expérience immersive, « RISE » invite le visiteur à un véritable voyage sensoriel, entre éveil et réenchantement. À travers des figures hybrides, des formes organiques et des présences silencieuses, les œuvres déploient un univers poétique.

L'espace y devient un territoire habité, traversé par des forces discrètes, où affleure une communauté invisible entre racines souterraines, ombres diffuses, bulles en suspension et nuages en expansion, autant de manifestations d'un vivant en devenir. Née à Carthage, Oumayma Ben Hamza est une artiste visuelle dont le travail s'inscrit à la croisée de la nature, du mythe et de l'intériorité.

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Docteure en esthétique et formée à l'Université Panthéon-Sorbonne, elle développe un univers pictural singulier qui interroge notre perception du visible et notre relation au vivant. L'exposition « RISE » sera ouverte au public jusqu'au 18 avril 2026, offrant aux visiteurs l'opportunité de découvrir cette proposition artistique sensible et introspective, marquant une nouvelle étape dans la dynamique de Central Tunis.