Tunisie: Vers l'installation des caméras de surveillance pour mettre fin aux dépôts anarchiques à Sousse

Le gouverneur de Sousse, Sofiane Tanfouri, a appelé, dimanche, les services sécuritaires et municipaux à renforcer les contrôles sur le terrain afin de lutter contre le phénomène de dépôt anarchique des déchets, notamment dans la zone de Sidi Abdelhamid.

Dans ce cadre, il a préconisé l'installation de caméras de surveillance aux entrées de cette zone, dans le but de dissuader les contrevenants et de limiter ces pratiques nuisibles à l'environnement.

Par ailleurs, le gouverneur a insisté sur la nécessité, pour la municipalité de Sousse, d'élaborer une étude de projet visant à assainir la zone des déchets issus des activités de démolition et de construction, et à éliminer toutes les atteintes à l'environnement. Cette démarche devra être menée en coordination avec les services de la direction régionale de l'environnement ainsi que les différentes structures concernées, en vue de garantir un cadre de vie sain.

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Sofiane Tanfouri a fait ces déclarations lors d'une intervention régionale dans le secteur de la propreté, qu'il a supervisée au niveau de l'entrée sud du gouvernorat. Cette opération vise à améliorer l'aspect esthétique de cette zone, en particulier au niveau du carrefour menant à la ville de Knaïs, dans la délégation de M'saken, ainsi que sur la route ceinture à Sidi Abdelhamid.

Le gouverneur a, en outre, souligné la nécessité de poursuivre l'application des sanctions à l'encontre des contrevenants, ainsi que la saisie des véhicules utilisés dans ces infractions, conformément à la réglementation en vigueur, selon un communiqué publié par le gouvernorat de Sousse.