Tunisie: Coup de filet à El Omrane - 20 personnes arrêtées et drogue saisie

Les unités de la police judiciaire d'El Omrane ont mené, samedi, une série de descentes sécuritaires ciblées dans l'ensemble du périmètre relevant de la zone de sûreté nationale d'El Omrane.

Ces opérations ont abouti à l'arrestation de 20 individus faisant l'objet de mandats de recherche émis par des unités sécuritaires et judiciaires. Parmi les personnes interpellées figurent également des individus impliqués dans le trafic de stupéfiants.

Selon les premières informations, les forces de l'ordre ont saisi d'importantes quantités de cocaïne, de cannabis ainsi que des comprimés psychotropes. Des sommes d'argent provenant de la vente de drogue ont également été confisquées. Par ailleurs, une moto signalée volée a été récupérée lors de ces interventions. Après consultation du représentant du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis, il a été décidé de placer l'ensemble des suspects en garde à vue, dans l'attente de la poursuite des investigations.