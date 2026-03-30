Sénégal: Louga - Une délégation de 73 membres en route pour la Semaine nationale de la jeunesse à Thiès

Louga — Une délégation forte de 73 membres, représentant les trois départements de la région de Louga (nord), a quitté la capitale régionale, dimanche, pour prendre part à la Semaine nationale de la jeunesse prévue à Thiès, du 29 mars au 3 avril.

"Nous sommes réunis ce soir (dimanche) pour accompagner le départ de la délégation de Louga qui participera à cette importante rencontre nationale de la jeunesse", a déclaré la directrice régionale de la Jeunesse et des Sports, Ndèye Banna Diop.

Elle intervenait lors d'une cérémonie officielle à la gouvernance de Louga, maquant le départ de la délégation lougatoise pour cette manifestation qui se tient en prélude à la célébration de la Fête de l'indépendance du Sénégal, délocalisée cette année dans la capitale du rail.

Elle a salué l'implication des autorités administratives, notamment le gouverneur Ndèye Nguenar Mbodj et son adjoint chargé du développement, Pape Leity Mar, pour leur appui au comité de pilotage mis en place.

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Selon la directrice régionale de la Jeunesse et des Sports, la délégation lougatoise regroupe toutes les disciplines retenues au niveau national, avec un respect de l'équité territoriale, les départements de Louga, Linguère et Kébémer étant tous représentés.

"Nous avons une délégation inclusive et représentative qui portera les couleurs de la région dans les différentes activités prévues à Thiès", a-t-elle souligné, tout en encourageant les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Elle a précisé que les activités prévues durant cette semaine seront axées sur l'olympisme et comprendront notamment des compétitions sportives et culturelles, des initiatives d'innovation numérique ainsi que des panels portant sur des thématiques telles que le dopage, l'investissement dans le sport au niveau local, la santé de la reproduction et le leadership féminin.

Mme Diop a également fait état de la mise en place de commissions chargées d'assurer la coordination et le bon déroulement des activités préparatoires.

Se disant confiante quant aux performances de la délégation, elle a estimé que la région de Louga dispose de "solides atouts" pour se distinguer lors de cette Semaine nationale de la jeunesse.