Sénégal/Burkina Faso: Un tournoi de football lancé par des ressortissants burkinabè à Dakar

Dakar — L'Union fraternelle des ressortissants burkinabè au Sénégal a lancé, dimanche, à Dakar, la première édition du tournoi de football de la "Coupe de l'intégration", une initiative visant à réaffirmer "les liens de fraternité et de solidarité" entre les ressortissants du Burkina Faso résidant au Sénégal, a constaté l'APS.

Ce tournoi de football dénommé "Maracana" met en lice plus de 10 équipes, sous le patronage d'Annick Pikbougoum, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso, et de l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, Saïdou Maïga.

"La coupe de l'intégration, le nom en lui-même dit tout. Il s'agit donc de raffermir les liens de fraternité et de solidarité. Le sport n'est qu'un prétexte pour nous retrouver, pour réaffirmer notre appartenance commune à une nation qui est résiliente, une nation qui est debout et une nation qui n'a rien perdu de ses valeurs intrinsèques", a dit Issaka Bonkoungou, ministre conseiller à l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal.

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Issaka BONKOUNGOU, ministre conseiller à l'ambassade du Burkina au SénégalPrenant la parole au nom de l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, il a insisté sur la nécessité de cultiver et consolider l'esprit de fraternité entre ressortissants du Burkina Faso au Sénégal, "en parfaite communion" avec les Sénégalais et avec "toutes les communautés résidant au Sénégal".

Le président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabè au Sénégal, Jacques Valian, a renseigné que les équipes en lice sont issues des amicales et associations burkinabè résidant au Sénégal et opérant dans différents secteurs d'activité.

"C'est une association qui date de 1959, avant même l'indépendance. C'est une communauté cosmopolite. Il y a des travailleurs du secteur privé, du secteur parapublic, des organisations internationales, des étudiants, des femmes, des compatriotes qui sont dans le poisson à Joal ou encore à Saint-Louis", a-t-il précisé.

A l'issue du match d'ouverture de ce tournoi, l'équipe "Noong-Taaba" a battu l'équipe "ABS-BCEAO" par tirs aux buts à 3-2.

A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (1-1). L'équipe ABS-BCEAO avait ouvert le score avant de se faire rattraper et de perdre aux tirs aux buts.