Sénégal: Près d'une tonne de faux médicaments saisie par les douanes de Koungheul

30 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Koungheul — La Brigade mobile des douanes de Koungheul, dans la région de Kaffrine (centre), a saisi 916 kilogrammes de faux médicaments au cours d'une opération conduite dans la nuit du 25 au 26 mars, a-t-on appris lundi de la division de la communication et des relations publiques de la direction générale des douanes (DGD).

La saisie a été réalisée suite à l'exploitation d'un renseignement ayant permis de dérouler une opération d'interception sur les axes Dimiskha-Missirah et Koukoto-Mbaye-Mbaye, précise-t-elle.

Cette opération de la brigade relevant de la subdivision des douanes de Kaffrine a permis d'immobiliser deux véhicules remplis de médicaments comprenant différents types de produits pharmaceutiques, notamment des antalgiques, des antibiotiques, des aphrodisiaques, des anti-inflammatoires et de produits vétérinaires.

La contrevaleur totale des médicaments saisis est estimée à plus de 118 millions de francs CFA, selon une évaluation effectuée grâce au concours du docteur Mamadou Tounkara, un pharmacien officiant à Koungheul et membre du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal.

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