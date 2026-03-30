Sénégal: Sédhiou - Du matériel de nettoiement offert aux femmes et élèves de la commune

Sédhiou — Des femmes et des élèves de la commune de Sédhiou (sud) ont reçu du matériel de nettoiement des responsables du projet "Seneya" (propreté en mandingue), en vue de les accompagner dans la gestion des déchets et l'entretien des écoles, a constaté l'APS.

"Cette initiative repose sur une démarche participative qui met les femmes et les élèves au centre des actions locales. Leur engagement dans la gestion des déchets et l'entretien des écoles traduit la volonté du projet de promouvoir un cadre de vie sain pour les enfants et leurs familles", a déclaré Philippe Corréa, coordonnateur du projet "Seneya".

La cérémonie s'est déroulée ce week-end, en présence du personnel éducatif et d'acteurs communautaires, illustrant l'importance accordée à la mobilisation citoyenne.

Les bénéficiaires ont exprimé leur volonté d'utiliser ces équipements pour améliorer l'hygiène dans les écoles et les quartiers, contribuant ainsi à la préservation de la santé publique et de la sécurité sanitaire.

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M Corréa a indiqué qu'au-delà de cette action, le projet "Seneya", porté par le consortium Green Sédhiou avec l'appui de l'ONG Solthis, poursuit ses activités dans la restauration de la mangrove, la sensibilisation à l'environnement et la promotion de pratiques agricoles durables.