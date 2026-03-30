Madagascar: Football - Match Amical - Les Barea dominent les Faucons Blancs

Madagascar s'est imposé 5 à 2 contre le Kirghizistan lors du premier match amical dans le cadre de la fenêtre FIFA, samedi à Antalya, en Turquie.

Reprise réussie. Supérieurs en termes de gabarit, les Barea ont largement défait les Faucons Blancs du Kirghizistan sur le score de 5 à 2, samedi au stade Calista Sport Center Belek, à Antalya, en Turquie. La rencontre, comptant pour le premier match amical dans le cadre de la fenêtre FIFA, s'est déroulée quasi sous la pluie.

À l'aise, les protégés du sélectionneur Corentin Da Silva Martins ont nettement maîtrisé la situation en première période et menaient déjà 4 buts à 0 à la pause. L'attaquant du club égyptien El Gouna FC, Arnaud Randrianantenaina, a ouvert la marque dès la 5e minute, servi par Hakim Abdallah sur le côté gauche. L'un des doyens du groupe, le défenseur du Goal FC Thomas Fontaine, au premier poteau, a creusé l'écart en marquant de la tête sur un corner tiré par le capitaine Rayan Raveloson, milieu de l'Young Boys (16e).

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L'ancien meilleur buteur du Stade Lausanne Ouchy, évoluant depuis peu au club danois de Randers FC, Caddy Warren, a enfoncé le clou : l'attaquant des Barea a intercepté un ballon centré par Rayan et mal capté par le portier kirghiz (24e). Le milieu de Thionville Clément Couturier a signé le but du KO en gagnant un duel face au dernier défenseur avant de lober intelligemment le gardien adverse (42e).

Dans la souffrance

Les Faucons Blancs ont remonté la pente et mis la pression au retour des vestiaires, imposant leur jeu. Sur une contre-attaque, Caddy Warren, échappé sur le côté gauche et seul face au portier kirghiz dans la surface, a préféré donner le ballon à Couturier au poteau opposé. Le gardien des Faucons a pu repousser le ballon (52e).

La sélection kirghize a obtenu un penalty à la suite d'une faute commise par Thomas Fontaine dans la surface. Alamazbekov l'a transformé, ouvrant le score pour son équipe (57e). Peu après, Kochkonbaev a réduit l'écart avec le deuxième but kirghiz (61e). Les Barea ont subi en seconde période et n'ont fait que renforcer leurs murs défensifs. De nombreux déchets ont été constatés. L'arbitre a sifflé un penalty en faveur des Malgaches pour faute sur Hakim dans la surface, et Caddy a assuré la transformation (78e).

Le Luxembourgeois du FC Swift Hesperange, Goerdan Dupire, a repoussé au moins trois tentatives kirghizes dans le dernier quart d'heure. Les Barea affronteront les Nzalang Nacional équato-guinéens lors d'un deuxième match amical, mardi à Antalya.