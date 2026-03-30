Madagascar: Travaux D'assainissement - Des portions de routes fermées à la circulation à Antanimena

Dans le cadre du projet PIAA2 à Antanimena, des travaux de réhabilitation des canalisations entraîneront la fermeture de certaines voies ainsi que la mise en place de déviations.

Des perturbations de circulation sont prévues sur la rue Ampanjaka Toera, à Antanimena. Dans le cadre du Projet intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA2) et des activités de maîtrise d'oeuvre institutionnelle et sociale (MOIS), ces interventions préparatoires concernent la zone Antanimena - Victoria Plaza. Elles visent principalement à réhabiliter les réseaux de canalisations et à aménager des voies destinées à servir de déviations temporaires pour faciliter la circulation pendant la durée des travaux.

Les travaux sur la zone Antanimena - Victoria Plaza ont débuté ce mois de mars. Pour faciliter la réalisation du chantier, plusieurs rues de la zone seront temporairement fermées, notamment le tronçon allant du rond-point d'Antanimena jusqu'à l'arrêt de bus CEG Antanimena, la voie derrière Victoria Plaza menant au rond-point, la rue en face du couloir Malacam vers Villa Pradon, ainsi que les axes desservant le Centell Hôtel et la route de Magro Behoririka.

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Dans ce contexte, les autorités procéderont également au déplacement et à la réorganisation des marchands présents dans les zones concernées, ainsi qu'à une modification temporaire des arrêts de taxi-be, touchant plusieurs lignes desservant la zone.

Itinéraire de déviation

« Pour les usagers circulant d'Antanimena vers Analakely, un itinéraire de déviation est mis en place via Victoria Plaza, avec un tournant à droite au premier croisement, puis un passage à gauche en direction de l'Hôtel Centell, avant de rejoindre la route menant à Magro Behoririka. Dans le sens inverse, d'Analakely vers Antanimena, le trajet reste inchangé, suivant l'itinéraire habituel via Behoririka », indique un communiqué du projet publié la semaine dernière.

Les travaux pourront également se dérouler pendant la nuit, entraînant ponctuellement des fermetures de routes et des déviations temporaires. Les usagers sont invités à respecter scrupuleusement la signalisation mise en place sur les chantiers afin d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation.

Par ailleurs, les travaux de remplacement des canalisations souterraines s'étendront du stade Malacam jusqu'au marché Petite Vitesse à Isotry, ainsi qu'à Mahamasina, entre le stade Barea et le lac Anosy. Cette mise en oeuvre offrira également aux autorités l'occasion de prendre des mesures contre les constructions illicites qui perturbent le système d'évacuation. À Antananarivo, de très nombreuses constructions illégales entravent l'écoulement des eaux dans les canaux d'évacuation, accentuant les risques d'inondation.