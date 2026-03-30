Madagascar: Rugby À XV - TOP 20 - Le SOE arrache son billet pour les quarts de finale

Le Stade Olympique de l'Emyrne (SOE) a validé sa qualification pour les quarts de finale du Top 20 après une victoire disputée face au FTA d'Andavamamba.

Le choc des huitièmes de finale a tenu toutes ses promesses, malgré une affluence bien plus faible qu'à l'accoutumée. Prévue à midi, la rencontre entre le SOE et le FTA, au stade Makis d'Andohatapenaka, n'a débuté qu'à 12h45. Mais ce retard n'a en rien entamé l'intensité d'un duel âpre entre deux formations déterminées à poursuivre l'aventure. La logique a finalement été respectée, le SOE s'imposant dans la douleur sur le score de 34 à 25 face au FTA d'Andavamamba.

« L'objectif d'atteindre les quarts de finale a été atteint et c'est l'essentiel. Nous avons manqué de fraîcheur physique, faute de préparation, mais il faudra changer d'attitude pour la suite », analyse Germain Ravolomaso, entraîneur du SOE.

Dès l'entame, le FTA impose son rythme sans complexe. Dominateurs durant les dix premières minutes, les joueurs d'Andavamamba concrétisent leur temps fort par une pénalité à la 12e minute pour mener 3 à 0. Mais le SOE, solide et opportuniste, réagit rapidement et revient à hauteur trois minutes plus tard, à 3-3, à la 15e minute.

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Le match s'équilibre, rythmé par des phases de conquête disputées de part et d'autre. Malgré un carton jaune infligé au numéro 12 stadiste à la 20e minute, le SOE reste dans le match. Le FTA reprend l'avantage sur pénalité, 6-3, 23e, avant de céder face à la montée en puissance du pack adverse. Les Stadistes inscrivent leur premier essai à la 29e minute, 10-6, puis creusent l'écart juste avant la pause avec un second essai, 15-6, 39e.

Le FTA ne lâche rien et réduit la marque après le gong grâce à un essai opportuniste, pour un score de 15-11 à la mi-temps en faveur du SOE.

Sous haute tension

Au retour des vestiaires, le SOE frappe fort. Profitant d'une infériorité numérique du FTA (carton jaune à la 45e), les Stadistes inscrivent un essai transformé à la 48e minute (22-11). Mais la réaction adverse est immédiate. Le numéro 22 du FTA perce la défense avec brio pour ramener les siens à 18-22 (53e).

Dans un chassé-croisé haletant, le SOE répond par un nouvel essai à la 58e, 27-18, mais le FTA s'accroche et revient encore à deux points, 25-27 (62e), maintenant un suspense total.

La fin de match bascule définitivement à la 71e minute. Réduits à quatorze après un nouveau carton jaune, les joueurs d'Andavamamba concèdent un essai de pénalité qui scelle le sort de la rencontre, 34-25. Malgré deux cartons jaunes en fin de partie côté SOE, les Stadistes tiennent bon jusqu'au coup de sifflet final.

Du côté du FTA, Roland Joseph, dit Ramala, retient malgré tout du positif : « Nous avons pêché sur des détails, notamment dans la gestion des temps forts. Je suis satisfait de la prestation des joueurs, même si je reste critique sur l'arbitrage. »

Avec cette victoire, le SOE se hisse en quarts de finale et attend désormais de connaître son prochain adversaire, avec l'ambition de poursuivre son parcours dont l'objectif est la montée en Top 12.