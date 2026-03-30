Madagascar: Religion - Les catholiques célèbrent le dimanche des Rameaux

Hier, des fidèles catholiques ont célébré le dimanche des Rameaux, marquant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et le début de la Semaine sainte. Dans les églises d'Antananarivo, de nombreux paroissiens se sont rassemblés, rameaux à la main, pour assister à la messe et participer aux cérémonies.

La journée a débuté par la bénédiction des rameaux, symbole de paix, de renouveau et d'espérance, avant une procession dans la cour de l'église, où familles, enfants et fidèles ont marché ensemble, accompagnés de chants et de prières. Ce moment fort a permis aux participants de se rappeler l'accueil de Jésus à Jérusalem et de méditer sur sa mission.

Parmi les fidèles, Albertine, mère de famille, raconte : « C'est un moment important pour nous. Participer à la bénédiction des rameaux et à la procession me rappelle l'histoire de Jésus et me rapproche de ma foi. » Pour Jean, jeune étudiant, cette journée est aussi un temps de réflexion : « Voir tant de gens réunis dans la même prière me fait du bien. Cela nous prépare à vivre la Semaine sainte avec plus de sérieux et de respect. »

Sens profond

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Pour beaucoup, cette célébration est l'occasion de partager des instants de spiritualité avec la famille et la communauté, tout en se préparant aux événements majeurs de la Semaine sainte, entre méditation, prières et échanges avec les proches.

Le Père Émile Rakotomalala insiste sur le sens profond de cette tradition: « Les rameaux que nous bénissons aujourd'hui ne sont pas que des feuilles... Ce sont des signes vivants de protection dans nos foyers, de paix dans nos familles et d'espérance dans nos coeurs. » Ses paroles rappellent que ce rituel n'est pas seulement symbolique, mais qu'il porte un message de foi et d'unité pour tous.