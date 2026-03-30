Madagascar: Blackout - Perturbations sur le réseau interconnecté d'Antananarivo

Une panne d'électricité a touché plusieurs quartiers d'Antananarivo et de ses environs, hier soir. Cette coupure est survenue à la suite des intempéries, selon les informations communiquées par la Jirama. « Le mauvais temps a provoqué des dysfonctionnements sur une ligne à haute tension reliant la centrale PIA d'Ambohimanambola à la sous-station Tana-Nord d'Antanandrano. Cet incident a entraîné l'arrêt de deux transformateurs majeurs, identifiés comme TR7 et TR8, au niveau de la PIA d'Ambohimanambola.

Dans la foulée, l'alimentation en électricité issue de quatre groupes de production de la centrale d'Andekaleka a également été interrompue, aggravant ainsi la situation sur le réseau interconnecté d'Antananarivo », informe la Jirama.

La Jirama note que, suite à cette perturbation, ses équipes techniques sont mobilisées pour diagnostiquer et réparer les anomalies constatées. Les responsables assurent que les travaux sont en cours et que le rétablissement de l'électricité se fera progressivement.