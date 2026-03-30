Madagascar: Blackout - Perturbations sur le réseau interconnecté d'Antananarivo

30 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Une panne d'électricité a touché plusieurs quartiers d'Antananarivo et de ses environs, hier soir. Cette coupure est survenue à la suite des intempéries, selon les informations communiquées par la Jirama. « Le mauvais temps a provoqué des dysfonctionnements sur une ligne à haute tension reliant la centrale PIA d'Ambohimanambola à la sous-station Tana-Nord d'Antanandrano. Cet incident a entraîné l'arrêt de deux transformateurs majeurs, identifiés comme TR7 et TR8, au niveau de la PIA d'Ambohimanambola.

Dans la foulée, l'alimentation en électricité issue de quatre groupes de production de la centrale d'Andekaleka a également été interrompue, aggravant ainsi la situation sur le réseau interconnecté d'Antananarivo », informe la Jirama.

La Jirama note que, suite à cette perturbation, ses équipes techniques sont mobilisées pour diagnostiquer et réparer les anomalies constatées. Les responsables assurent que les travaux sont en cours et que le rétablissement de l'électricité se fera progressivement.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.