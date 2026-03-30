Madagascar: Inondations - Antananarivo sous les eaux après de fortes pluies

Plusieurs axes routiers d'Antananarivo se sont transformés en véritables piscines, hier, à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale. L'intensité des précipitations a provoqué d'importantes stagnations d'eau dans de nombreuses rues, rendant la circulation particulièrement difficile. Plusieurs véhicules sont tombés en panne, piégés par la montée des eaux.

Selon les prévisions météorologiques, ces conditions devraient se poursuivre dans les prochains jours. Des averses localement orageuses sont attendues sur la partie nord-ouest ainsi que sur les Hautes Terres centrales, exposant ainsi la capitale à un risque de nouvelles inondations en cas de pluies continues.

Cette situation met une nouvelle fois en lumière la vétusté des infrastructures d'assainissement. La majorité des canalisations souterraines, censées assurer l'évacuation des eaux pluviales, sont aujourd'hui dégradées et insuffisantes face à l'intensité des précipitations. Des travaux de réhabilitation sont prévus à partir du mois d'avril. Ces interventions devraient permettre d'améliorer progressivement l'écoulement des eaux et de réduire les risques d'inondation dans la ville.