Madagascar: Assainissement - Des remblayeurs pris en flagrant délit

Des individus ont été surpris en train d'effectuer un remblayage illégal sur un terrain au bord du By Pass. Une opération menée par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers dans la nuit du vendredi 27 mars 2026 a permis de mettre au jour ce cas de remblayage de terrain non autorisé dans cette zone. Pris en flagrant délit, les individus impliqués utilisaient deux camions et un véhicule léger pour effectuer ces travaux illicites.

Selon les informations recueillies, deux des véhicules ont été saisis et conduits au siège de l'Autorité de protection contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo (Apipa) à Anosipatrana. Les propriétaires vont devoir payer des redevances. Le troisième véhicule a réussi à prendre la fuite.

Il s'agit du deuxième cas de remblayage illégal détecté au cours de ce mois de mars. Les autorités indiquent que certaines personnes impliquées dans des affaires similaires ont déjà été identifiées et convoquées. Malgré les interdictions en vigueur, les infractions persistent. Plusieurs rizières au bord du By Pass, du boulevard de l'Europe, sont remblayées ou clôturées. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers annonce un renforcement des mesures répressives.

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«Les sanctions à l'encontre des contrevenants ont été durcies, tandis que les opérations de contrôle ont été intensifiées, de jour comme de nuit », note le ministère. Ces actions sont menées par la « police de l'aménagement du territoire », en étroite collaboration avec l'Apipa et la police d'Alasora.

Les autorités rappellent que le remblayage de terrain reste formellement interdit par la loi, conformément au décret publié en février 2022. Cette mesure a été adoptée pour faire face aux inondations qui ont affecté plusieurs quartiers dans le Grand Tanà, en grande partie aggravées par la multiplication des remblais illicites.

Au-delà de leur illégalité, ces pratiques présentent de nombreux risques : elles perturbent l'écoulement naturel des eaux, favorisent les crues et les stagnations, fragilisent les sols et peuvent entraîner des dégâts matériels importants, voire mettre en danger la sécurité des habitants.