Madagascar: Mixed Martial Arts en Cage - Lovaniaina du Tsunami s'offre la ceinture

30 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Sans précédent. Les passionnés des arts martiaux et des sports de combat ont été gâtés à la première édition des combats de défi de Mixed Martial Arts (MMA) en cage qui s'est tenue samedi au gymnase de Mahamasina. La cage, qui est aux normes, est identique à celles utilisées lors des grands événements du genre à l'étranger, sans parler du décor et des jeux de lumières. Le jiujitsuka de Tsunami, Lovaniaina, champion d'Analamanga en pancrace, a pris sa revanche et a défait par soumission, étranglement par derrière au deuxième round, Anthonio Ratsimbazafy du Falcon au combat Main Event pour la ceinture.

Dix-sept combats de défi, dont onze en classe A et six en classe B amateurs, ont été au programme de cette édition inaugurale. Les combats en classe A se disputent sans casque ni protège-tibia contrairement à ceux de la classe B. Fitiavana a été, quant à lui, l'auteur du combat le plus rapide en mettant KO Tony par un puissant crochet du gauche dès le coup d'envoi. Rihno du Top Team a lui aussi battu par soumission en moins de 30 secondes Edmond par étranglement.

Lors de l'unique combat féminin, la kick-boxeuse et grappler Sonia a battu la combattante du Cosfa Marie par soumission en moins d'une minute.

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