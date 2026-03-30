Madagascar: Mixed Martial Arts en Cage - Lovaniaina du Tsunami s'offre la ceinture

Sans précédent. Les passionnés des arts martiaux et des sports de combat ont été gâtés à la première édition des combats de défi de Mixed Martial Arts (MMA) en cage qui s'est tenue samedi au gymnase de Mahamasina. La cage, qui est aux normes, est identique à celles utilisées lors des grands événements du genre à l'étranger, sans parler du décor et des jeux de lumières. Le jiujitsuka de Tsunami, Lovaniaina, champion d'Analamanga en pancrace, a pris sa revanche et a défait par soumission, étranglement par derrière au deuxième round, Anthonio Ratsimbazafy du Falcon au combat Main Event pour la ceinture.

Dix-sept combats de défi, dont onze en classe A et six en classe B amateurs, ont été au programme de cette édition inaugurale. Les combats en classe A se disputent sans casque ni protège-tibia contrairement à ceux de la classe B. Fitiavana a été, quant à lui, l'auteur du combat le plus rapide en mettant KO Tony par un puissant crochet du gauche dès le coup d'envoi. Rihno du Top Team a lui aussi battu par soumission en moins de 30 secondes Edmond par étranglement.

Lors de l'unique combat féminin, la kick-boxeuse et grappler Sonia a battu la combattante du Cosfa Marie par soumission en moins d'une minute.